بعد انتشار مقطع الدرج المقلوب.. فيديو جديد يكشف حقيقة ما فعله المقاول المصري on April 26, 2017

أوضح صاحب فيلا الدرج المقلوب في مقطع فيديو، أن الدرج غير مقلوب، وأن هذه المرحلة الأولى للدرج ولم يتم الانتهاء من الشكل النهائي للدرج بعد، حيث أظهر المقطع الجديد الشكل النهائى للدرج، الذى يبدو فيه بالفعل أن الدرج لم يتم الانتهاء منه، وأن المهندس المصري لم يخطئ.



الجدير بالذكر أن صاحب الفيلا تحدث فى مقطع فيديو سابق عن الطريقة التي بنيت بها درجات فيلته، حيث قال انها عمارة الدرج بها داخلي، وكشف عن طريقة بناء الدرج بالشكل المقلوب أي للأسفل ثم صعد إلى الأعلى وقال أن المقاول المصري هو من قلب هذا الدرج وجعل العتب للأسفل.

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