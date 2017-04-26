أوغندية في 37 من عمرها تنجب38 طفلاً من رجل واحد on April 26, 2017

قال سياسي أوغندي اليوم الاربعاء إن مواطنة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاما لديها 38 طفلا من بينهم أربع مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية.

وأنجبت مريم ناباتانزي من قرية كابيمبيري، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة كمبالا، جميع أطفالها من نفس الرجل.

وقال سامارى موسينيرو عضو مجلس المقاطعة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعمار الأطفال تتراوح بين أربعة اشهر و23 عاما.



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وقال موسينيرو إن المرأة تكافح من أجل دعم أطفالها لأنها لا تتلقى أي مساعدات مالية من والدهم.وأضاف أن السياسيين من المنطقة قاموا بجمع مساعدات حكومية لتوفير بذور الذرة لنباتانزى كي نقوم بزراعتها لمواجهة اعباء المعيشة.