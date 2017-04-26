أوغندية في 37 من عمرها تنجب38 طفلاً من رجل واحد

قال سياسي أوغندي اليوم الاربعاء إن مواطنة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاما لديها 38 طفلا من بينهم أربع مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية.
وأنجبت مريم ناباتانزي من قرية كابيمبيري، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة كمبالا، جميع أطفالها من نفس الرجل.
وقال سامارى موسينيرو عضو مجلس المقاطعة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعمار الأطفال تتراوح بين أربعة اشهر و23 عاما.
وأضاف أن السياسيين من المنطقة قاموا بجمع مساعدات حكومية لتوفير بذور الذرة لنباتانزى كي نقوم بزراعتها لمواجهة اعباء المعيشة.
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