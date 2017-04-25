متهم بقتل ابن عمه: “حاول الاعتداء على زوجتي فقطعت عضوه الذكرى” on April 25, 2017

مصر – إبراهيم أحمد

أدلى المتهم بقتل ابن عمه المسجل خطر وتقطيع جثته إلى نصفين وقطع عضوه الذكرى بمنطقة الساحل؛ باعترافات تفصيلية عن الحادث، مؤكّدًا أنه ارتكب الحادث بدافع الانتقام لشرف زوجته بسبب تعدى المجنى عليه والمسجل خطر على زوجته، رغمًا عنها.

وأشار المتهم فى اعترافاته إلى أن المجنى عليه اتصل به أمس الأول الأحد لسؤاله عن مكانه بدعوى مقابلته، وأبلغه بحضوره بعد ساعتين، وعقب حضوره لمسكنه تبين تواجد المجنى عليه بمسكنه ومحاولة التعدى على زوجته كرها عنها، وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه وطعنه بسكين مطبخ عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه فى محاولة لإخفاء الجريمة قام بتقطيع الجثة إلى نصفين والتمثيل بها، ثم وضعها داخل جوالين وإلقاء أحدهما بمكان والآخر بطرح النهر أسفل كوبرى الساحل، وإلقاء متعلقات المجنى عليه الشخصية بشارع دنشواى و”ضبطت جميعها بإرشاده”.

تفاصيل الجريمة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل أمس الاثنين، بلاغًا من “ى. ن. م. م” 22 سنة، طالب بمعهد فنى تجارى، بعثور “س. ا. أ” عاملة جمع قمامة بدائرة القسم على أجزاء آدمية داخل أحد صناديق القمامة بشارع حسن الحلوانى، بجوار مدرسة الجوهرى بدائرة القسم.

ومن خلال معاينة رجال مباحث القسم تبين من الفحص أن الأجزاء الآدمية المعثور عليها عبارة عن الجزء السفلى لذكر مجهول الهوية، ومقطوع العضو الذكرى داخل جوال بلاستيك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3098 لسنة 2017م إدارى القسم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة وضع خطة بحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، لكشف ملابسات الجريمة والتوصل لمرتكبيها.

ونجحت جهود فريق البحث بقيادة اللواء هشام لطفى نائب مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بمنطقة العثور على الجثة فى تحديد شخص الجانى حال حمله للجوال وبداخله جثة المجنى عليه وإلقائها بصندوق القمامة مكان العثور عليه، وتبين أنه “م. ر. ع. م” 30 سنة، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها رقم 165 لسنة 2016م الساحل “سلاح أبيض”.

ومن خلال الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث بدافع الانتقام لشرف زوجته وذلك لسابقة قيام المجنى عليه “ح. م. ع. م” وهو ابن عم المتهم 39 سنة، عاطل، مسجل خطر سرقات بالإكراه تحت رقم 2354 فئة “ب” الساحل والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 4156 لسنة 2002م قصر النيل “سرقة الإكراه” بالتعدى على زوجته “ا. ت. أ. م” 19 سنة، ربة منزل، كرها عنها.

وبعد التوجه لمسكن المتهم محل الواقعة للمعاينة لضبط أية آثار للجريمة؛ عُثِرَ على قطع لأجزاء آدمية وآثار دماء وسلاح أبيض “سكين” والمُسْتَخْدَم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء زوجة المتهم وسؤالها عن الواقعة وملابساتها؛ أيدت ما جاء بأقوال زوجها المتهم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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