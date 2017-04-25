ورد الآن
الرئيسية » فيديو, مميز » فيديو: طفلة تنجو من موت محقق بعدما دهستها سيارتان

فيديو: طفلة تنجو من موت محقق بعدما دهستها سيارتان

on April 25, 2017

 

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فيديو يرصد اللحظة نجت فيها طفلة في الثانية من عمرها من موت محقق بعد أن دهستها سيارتان خلال محاولتها عبور طريق مزدحم بالسيارات بمدينة “شيتشانج” الصينية، بعدما ركضت مبتعدة عن جدتها.
وخلال الفيديو ظهرت الفتاة وهي تقفز من فوق الرصيف وتحاول عبور الطريق، لكن لم تمض سوى لحظات معدودة حتى اختفت خلف شاحنة بيضاء، والتي يبدو أنها صدمتها وأطاحت بها أرضا، وبعد ثواني اقتربت سيارة أخرى من الفتاة الراقدة على الأرض ومرت فوقها هي الأخرى.

وسارعت جدة الفتاة بالركض نحوها وحملتها وضمتها بين ذراعيها في أعقاب ذلك الحادث الذي كان من الممكن أن يودي بحياتها والذي وقع الأحد الماضي؛ وتم نقل الطفلة إلى المستشفى ولحسن الحظ فإنها لم تتعرض سوى لإصابات طفيفة في الرأس.
ومازالت الشرطة تحقق في تلك الواقعة.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com