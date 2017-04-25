فيديو: طفلة تنجو من موت محقق بعدما دهستها سيارتان on April 25, 2017

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فيديو يرصد اللحظة نجت فيها طفلة في الثانية من عمرها من موت محقق بعد أن دهستها سيارتان خلال محاولتها عبور طريق مزدحم بالسيارات بمدينة “شيتشانج” الصينية، بعدما ركضت مبتعدة عن جدتها.

وخلال الفيديو ظهرت الفتاة وهي تقفز من فوق الرصيف وتحاول عبور الطريق، لكن لم تمض سوى لحظات معدودة حتى اختفت خلف شاحنة بيضاء، والتي يبدو أنها صدمتها وأطاحت بها أرضا، وبعد ثواني اقتربت سيارة أخرى من الفتاة الراقدة على الأرض ومرت فوقها هي الأخرى.



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