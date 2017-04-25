شعبة المعلومات توقف شخصين على علاقة وثيقة بقيادات بارزة في تنظيم داعش on April 25, 2017



صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـــــي:

بتاريخ 19/03/2017 أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعوين:

ر. ص. (مواليد عام 1964، لبناني)

أ. ك. (مواليد عام 1974، لبناني)

على أثر توفر معلومات مؤكدة عن تشكيلهما خلية مرتبطة بتنظيم داعش الارهابي.

بالتحقيق معهما اعترفا بما يلي:

اعترف ر. ص: بانه يحمل فكر تنظيم داعش وعمل على نشره ومحاولة إقناع العديد من الشبان بالالتحاق به.



التعليقات

منذ حوالي السنتين غادر الى الرقة في سورية، وإلتحق بتنظيم داعش وتابع دورات شرعية وعسكرية.عمل مع التنظيم في عدة مجالات وبخاصة اللوجستي.كان على علاقة متينة بالعديد من أبرز قيادات التنظيم في سورية ولبنان.اصطحب عائلة أحد أبرز قياديي التنظيم في لبنان المؤلفة من خمسة أشخاص الذي فرّ الى الرقّة عبر تركيا.كما اعترف : – أ. ك: بانه يحمل فكر داعش ويعمل بشكل أمني للغاية لإبعاد الشبهات عنه، بسبب طبيعة عمله القائمة على التسهيل اللوجستي لعناصر التنظيم اللبنانيين المتواجدين في سوريا لجهة تلبية احتياجاتهم.هو على تواصل مع ابرز قياديي التنظيم اللبنانيين المتواجدين في سورية.قام بالتنسيق مع قيادات داعش في الرقة، وربطهم بالموقوف : ر. ص. المذكور.سهل موضوع انتقال الموقوف ( ر. ص) برفقة عائلة القيادي في داعش الى الرقة.أحيلا الى القضاء العسكري بناءً على إشارته.