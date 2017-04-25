تحديث مفاجئ من “واتساب” لمستخدميه on April 25, 2017

فاجأ القائمون على تطبيق “واتساب”، جميع مستخدميه بتحديث جديد يُتيح قراءة الرسائل الواردة من خلال المساعد الصوتي Siri في أجهزة آبل، بهدف جعل تواصل مستخدميه أكثر سهولة ومرونة.

ومن المقرر أن تصبح ميزة قراءة آخر الرسائل الواردة متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “iOS”، وفقًا لتقارير إعلامية.

ويكفي المستخدم الذي يتكاسل عن قراءة الرسائل التي تلقاها أن يقول للمساعد “سيري” بصوت مسموع “أهلا سيري، هل لك أن تقرأ لي أحدث رسائلي”، حتى يقوم بذلك.

والعام الماضي، أطلق تطبيق واتساب خدمة كتابة الرسائل من خلال الاستعانة بالمساعد الصوتي نفسه.

ويمكن لمستخدمي نسخة 10.3 من نظام التشغيل “iOS” فما فوقها، أن يستفيدوا من الميزة على تطبيق واتساب الذي تجاوز مستخدموه مليار شخص حول العالم.

وسجل التطبيق نحو مليار مستخدم له في عام 2016، أكثر من 70% منهم بالكامل يعتمدون عليه بشكل يومي، وأكثر من 42 مليار رسالة يتم إرسالها بشكل يومي عبر التطبيق.

وتشير الأرقام إلى اعتماد سكان 109 دول على استخدام واتساب، ويصل عدد اللغات التي يدعها التطبيق حاليًا إلى 53 لغة للتراسل.

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