الجسر اتصل بالمدير العام للمهني طالبا تخفيف معاناة طلاب طرابلس والشمال on April 25, 2017

إستقبل النائب سمير الجسر في مكتبه في طرابلس، وفدا طلابيا من معاهد طرابلس والشمال، ضم المتقدمين للحصول على شهادتي الاجازة الفنية والامتياز الفني، في حضور مسؤول المهنيات في تيار المستقبل في طرابلس خالد بلطجي.

شرح الوفد للجسر المعاناة التي يتكبدها الطلاب في النزول الى بيروت لإجراء الامتحانات، مطالبين “بإعادة الامور الى ما كانت عليه قبل الاحداث الامنية التي شهدتها المدينة، والتي بسببها جرى نقل الامتحانات الى العاصمة، خاصة وان الوضع الامني عاد الى حالته الطبيعية”.

كما طلبوا “المساعدة في امكانية جعل المراكز المهنية في طرابلس مكانا لامتحانات بعض الاختصاصات التي لم تكن موجودة في الاصل في الشمال، والتي تسمح معاهد طرابلس والشمال بإجراء الامتحانات فيها نظرا لتوفر المعدات اللازمة لذلك”.

وعلى الفور، تجاوب الجسر مع مطالب الطلاب وأجرى اتصالا بالمدير العام للتعليم المهني احمد دياب، شارحا له الموضوع، متمينا عليه “الاستجابة لمطالب الطلاب المحقة”، فأبدى دياب اهتمامه بالامر و”العمل على تخفيف معاناة الطلاب”.

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