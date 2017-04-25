استقصاء الشمال اوقف سوريا بجرم اعتداءات جنسية on April 25, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 23/4/2017، وفي محلة الشوك – ابي سمراء، تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، نتيجة للمتابعة والرصد، من توقيف

المدعو:

– ف. د. (مواليد عام 1951، سوري الجنسية)

وذلك لقيامه بالإعتداء الجنسي واغتصاب عدد من القاصرين السوريين، عرِف منهم خمسة أطفال من مواليد الأعوام: 2002 – 2003 – 2006 – 2002 – 2003

جرى عرضهم على طبيب شرعي، وقد أكد تقرير الأخير حصول اعتداءات جنسية عليهم.

بالتحقيق مع المشتبه به، اعترف بإعتدائه على الأطفال وتكرار فعلته متوسلا التهديد والترغيب، فكان تارة يغريهم بالمال وتارة أخرى يهددهم بالإيذاء في حال بوحهم لذويهم.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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