محتال انتحل صفة ضابط قوى أمن وقبطان طائرة ومدير شركة طيران لإيهام ضحاياه on April 24, 2017

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة

البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الاخيرة عمليات نصب واحتيال، من قبل أحد الأشخاص المجهولين منتحلاً صفة أمنيه (ضابط قوى أمن داخلي) أو صفة قبطان طائرة أو مدير إحدى شركات الطيران، إذ كان يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف وتأشيرات وحجز تذاكر سفر، مقابل مبالغ ماليه، وإيهام اللاجئين السوريين بتأمين لجوء لهم.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيفه بتاريخ 19/4/2017، في محلة الرمله البيضاء، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً، وتبيّن انه يدعى:

ز. م. (مواليد عام 1967، لبناني)



بالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، إعترف بما نسب إليه، وأن عدد ضحاياه قد تجاوز العشرة أشخاص.كما تبين انه من أصحاب السوابق ومسجوناً سابقاً بجرم احتيال واختلاس، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم اختلاس.لذلك، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الإتصال على أحد الرقمين: 810170/01 810171/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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