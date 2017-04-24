كيف تشحن هاتف آيفون في 5 دقائق؟ on April 24, 2017

يعاني مستخدمو “آيفون” عادة من سرعة نفاد بطاريات هواتفهم، لا سيما إن كانوا ممن يستخدمون عددا كبيرا من التطبيقات ويتصلون دائما بالإنترنت، ويؤدي ذلك إلى تضاعف حاجتهم إلى شحن الهاتف.

وإليكم بعض الخطوات و”الحيل” التي تمكنكم من تقليص زمن شحن “أيفون”، إلى فترة قد تصل إلى 5 دقائق فقط.

1. اضبط هاتفك على وضع الطيران أثناء شحنه، سيمنعه ذلك من شبكات الهاتف أو الاتصال بالإنترنت، لكنه سوف يسرع ملء البطارية.

2. ضع الهاتف على وضعية الاستهلاك الاقتصادي للطاقة أثناء اتصاله بالشاحن، مما سيوقف أي عمليات غير ضرورية من شأنها تفريغ البطارية.

3. أغلق الإشعارات أثناء الشحن، سيؤدي هذا إلى استهلاك الحد الأدنى من الطاقة.

4. استخدم أفضل شاحن متوفر، فهناك شواحن معروفة بأنها تتميز بسرعة أكبر، كما أن الاعتماد على شاحن أكبر حجما مثل شاحن الآيباد يعطي نتائج إيجابية.

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