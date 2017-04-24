فاعليات مشمش طالبت بإنزال العقاب بقتلة محمد الضناوي on April 24, 2017

عقد مؤتمر صحافي في بلدة مشمش العكارية، حضره الشيخ خالد إسماعيل ممثلا مفتي عكار زيد زكريا، أمين سر هيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل محمد المراد، المسؤول التنظيمي في التيار تمام العلي ممثلا المنسق العام للتيار في عكار خالد طه، الشيخ محمد الحسن ممثلا رئيس دائرة أوقاف عكار مالك جديدة، رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات مختلفة.

الضناوي

وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ فواز الحولي تحدث الشيخ محمد ضناوي فطالب “باسم العائلة بإنزال أشد العقوبات بقتلة الشاب محمد الضناوي، فنحن كعائلة لسنا هواة ثأر أو قتل، ولكن لا نقبل الضيم ولا نسكت على ظلم”، ونطالب “الأجهزة الأمنية أن تكون عونا لنا في وجه القتلة وأن تسارع إلى حقن الدماء ولا تجعل القاتل والمقتول سواء”.

زكريا

وطالب رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا “باسم الاتحاد وبلديات المنطقة أن يستكمل التحقيق حتى النهاية، وأن لا يبقى أي مشارك أو متورط في هذه الجريمة بعيدا عن قبضة العدالة”.

بركات

وطالب رئيس بلدية مشمش محمد بركات “برفع الغطاء عن هؤلاء القتلة، لأن من يحميهم هو مثلهم مشارك في هذه الجريمة الشنيعة”.

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