طلبا 3 آلاف فأخرج لهما 39 ألفاً .. هذا ما فعله مصريان أمام صرّاف آلي on April 24, 2017

قادت أمانة مقيميْن من الجنسية المصرية في السعودية إلى إعادة أكثر من 39 ألف ريال بمحافظة جدة؛ بعد اكتشافهما خللاً في إحدى الصرّافات الآلية بالمحافظة.

تفصيلاً؛ وبحسب شهود عيان، فوجئ مقيمٌ من الجنسية المصرية بعد اتجاهه إلى إحدى مكائن الصرف الآلي لأحد البنوك على طريق صاري بمحافظة جدة، وقيامه بسحب مبلغ 500 ريال، بحدوث خلل في الجهاز؛ حيث خرج مبلغ 24 الف ريال، وفي أثناء اللحظة حضر مقيمٌ آخر من الجنسية نفسها، وقام بمحاولة سحب مبلغ 2500 ريال وحصل، أيضاً، خللٌ في الجهاز وأخرج 15 ألف ريال.

بعد ذلك، بادرا الوافدان بالاتصال على مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة، وتسجيل بلاغٍ بوجود خلل في جهاز الصرّاف الآلي، وتمّ تحديد الموقع وانتقال دوريات الأمن بمحافظة جدة، وتمّ تسجيل محضر بالواقعة، وأخذ أقوالهما وتوجيه البلاغ إلى إدارة البنك لاتخاذ ما يلزم حيال الخلل لإصلاحه، فيما تولت شرطة السلامة إكمال اللازم.

وأشاد رجال الأمن بأمانة الوفديْن، وثمّنوا حُسن تصرفهما بعد اكتشاف الخلل والمبادرة على الفور بالاتصال على مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة ليتولى استقبال البلاغ والتعامل معه على وجه السرعة وإكمال اللازم.

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