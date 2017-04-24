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» إحالة اثنين الى القضاء الاول لتصنيعه أسلحة حريبة لتنظيمات إرهابية والثاني لانتمائه الى داعش
إحالة اثنين الى القضاء الاول لتصنيعه أسلحة حريبة لتنظيمات إرهابية والثاني لانتمائه الى داعش
on April 24, 2017
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص كل من المدعوين مصطفى محمد سليمان وجعفر محمد الموسى لإقدام الأول على تصنيع ومساعفة مدافع وأسلحة حربية لصالح التنظيمات الإرهابية، ولإنتماء الثاني لخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط معها لإستهداف أحد مراكز الجيش اللبناني في منطقة وادي خالد وتعاطيه المخدرات وترويجها”.
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