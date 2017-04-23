غارات تستهدف أطراف جسر الشغور وتقتل 7 أشخاص on April 23, 2017

المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار عنيف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، تبين انه ناجم عن انفجار سيارة بالقرب من القصر العدلي بالمدينة وهو مقر سابق لجبهة فتح الشام، ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم أطفال، كما نفذ الطيران الحربي غارات مناطق في الريف الجنوبي لإدلب، واستهدفت الضربات أماكن في قريتي إبلين وبسامس، دون معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين جراء ضربات جوي استهدفت أطراف مدينة جسر الشغور فجر اليوم، حيث استشهد وقضى 7 أشخاص بينهم طفلان دون سن الـ 18 إضافة لسيدتين، لا يعلم ما إذا كان بينهم أشخاص غير سوريين، وعدد من قضى واستشهد مرشح للارتفاع لوجود جرحى ومفقودين.

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