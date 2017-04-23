رومانيان في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب ماذا جاءا يفعلان في لبنان on April 23, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 22/4/2017، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الاقليمي عن قيام شخصين اجنبيين بعرض كمية من الذهب على اصحاب المحلات في سوق صيدا التجاري وذلك بسعر اقل من السعر المتعارف عليه، الامر الذي اثار الشبهة حولهما.

على الفور، قام عناصر من المفرزة المذكورة بالتوجه الى المكان المشار اليه، وتم توقيف كل من :

ـــــ ك. م.(مواليد 1978، روماني)



ب. ا. (مواليد 1977، روماني)

وقد ضبط بحوزتهما 4 كيلو من الذهب المقلد، و17 غ من الذهب الحقيقي كانا يستخدمانه كعينة عرض لاستدراج ضحيتهما لشراء الكمية بمبلغ 100 الف دولار اميركي.

وقد تبين أنه يوجد بحق الأول مذكرة انتربول بجرم سرقة وحيازة أسلحة، والجدير بالذكر أنه لم يمض على دخولهما إلى لبنان أكثر من 24 ساعة.

سلما إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص.

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