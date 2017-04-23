حيل و خفايا قد لا تعرفها في تطبيق واتس آب on April 23, 2017

حيل و خفايا قد لا تعرفها في تطبيق واتس آب !

تطبيق واتس آب يُعد أشهر تطبيقات المحادثة المتوفرة الآن مع قاعدة شعبية عريضة تزيد عن مليار مستخدم حول العالم ، الميزة الأهم في التطبيق هي التواصل عبر المحادثات الفورية أو المكالمات الصوتية و المرئية ، و هنا في هذا المقال سوف نستعرض بعض المزايا و الإعدادات الموجودة في التطبيق و التي تخفى عن الكثير من مستخدميه بهدف الاستفادة منها و تحسين تجربة الاستخدام .

تنسيق الرسائل : اجعلها مختلفة !

بإمكانك تغيير شكل الرسائل التي تقوم بإرسالها عبر التطبيق لتبدو مميزة أكثر حيث تستطيع جعلها تبدو عريضة Bold أو مائلة Italic أو يتوسطها خط .

حيل و خفايا قد لا تعرفها في تطبيق واتس آب !

تنسيق الرسائل : اجعلها مختلفة !

لجعل الرسالة عريضة قم بوضعها بين نجمتين : *أخبار التطبيقات*

لجعلها مائلة قم بوضعها بين شرطتين تحت السطر : _أخبار التطبيقات_

أما لوضع خط في وسطها فضعها بين علامتي ~ : ~أخبار التطبيقات~

حيل و خفايا قد لا تعرفها في تطبيق واتس آب !

تنسيق الرسائل : اجعلها مختلفة !

تمييز الرسائل المهمة

نتبادل الكثير من الرسائل عبر واتس آب لكن أحياناً يكون هناك رسالة مهمة بعينها قد تحتوي على رقم هاتف أو عنوان أو صورة ما أو أي شيء قد يكون ذا أهمية لك ، لتسهيل الوصول إلى تلك الرسالة يمكنك تميزها عبر خاصية Starred Messages أو وضع نجمة عليها .

حيل و خفايا قد لا تعرفها في تطبيق واتس آب !

تمييز الرسائل المهمة

لعمل ذلك قم بتحديد الرسالة ثم قم بالضغط على أيقونة النجمة كما يتضح في الصور ، و للوصول سريعاً إلى الرسائل المميزة بنجمة قم باختيار Starred Messages من قائمة الخيارات لتظهر لك كافة الرسائل التي قمت بتمييزها .

تقليل استهلاك البيانات

إذا كنت تستخدم واتس آب بكثرة و تخشي من نفاذ باقة الإنترنت الخاصة بك أو استنزافها سريعاً ، فيمكنك تقليل البيانات التي يستهلكها التطبيق و ذلك بالذهاب إلى “الإعدادات Settings” ثم “اختيار استهلاك البيانات Data Usage” قم بإيقاف خاصية التحميل التلقائي عبر بيانات الإنترنت و بذلك لن يتم تحميل الملفات الصوتية و مقاطع الفيديو و الصور التي تصلك إلا في حالة أنك قمت يذلك و هي خاصية مفيدة خاصة إذا كنت تتلقى العديد من من هذه النوعية من الرسائل .

أما محبي استخدام واتس آب لإجراء المكالمات الصوتية فبإمكانهم أيضاً تقليل استهلاك البيانات من خلال تفعيل خيار Low Data Usage لجعل المكالمات الصوتية موفرة للبيانات قدر الإمكان .

ميزة التحقق على خطوتين : احمي حسابك بكلمة مرور !

من المزايا الأمنية المهمة في تطبيق Whatsapp ميزة التحقق على خطوتين Two-step Verifications عند تفعيل هذا الخيار فإن حسابك يتم حمايته من السرقة أو تشغيله على جهاز آخر من خلال كلمة مرور أو كود مكون من 6 أرقام ، أيضاً عند استخدامك للتطبيق على نفس الجهاز سوف يطلب منك التطبيق إدخال الكود كل عدة أيام للتأكد من هويتك . لتفعيل هذه الخاصية قم بالتوجه إلى “الإعدادات Settings” ثم “الحساب Account” ثم اختيار “التحقق على خطوتين Two-step Verifications” ، و بإمكانك الإطلاع على طريقة تفعيل هذه الخاصية بالتفصيل بالتوجه لهذا المقال ميزة التحقق بخطوتين في واتس آب و كيفية تفعيلها .

أرشفة الرسائل

هذه الخاصية تتيح لك إخفاء الرسائل من الواجهة الرئيسية و الاختفاظ بها في مكان آخر في التطبيق ، عليك أولاً اختيار المحادثة التي تود أرشفتها ثم الضغط على أيقونة الأرشفة بالأعلى كما يتضح في الصورة ، و يمكنك الإطلاع على هذه الرسائل مرة اخرى بالسحب لأسفل و اختيار الرسائل المؤرشفة Archived chats .

إنشاء اختصار لجهة الاتصال المفضلة

تستطيع إنشاء اختصار لجهة اتصال ما لديك لوضعها كأيقونة بجانب أيقونات التطبيقات الأخرى على الشاشة الرئيسية عند الضغط عليها تقوم بنقلك إلى المحادثة مباشرة ، لعمل ذلك قم باختيار جهة الاتصال و من قائمة الخيارات اختر Add chat shortcut .

إذا كنت مطور وتود نشر تطبيقاتك عبر اخبار التطبيقات للوصول لشريحة كبيرة من المستخدمين العرب فراسلنا عبر البريد التالي: info@arabapps.org وسيكون تطبيقك قريبا في قائمة اخبار التطبيقات اذا كان بمستوى يليق بالمستخدم العربي.

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