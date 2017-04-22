الرئيسية » أمن وحوادث, مميز » حريق لوحة فواصم كهربائية داخل مدرسة في صور

حريق لوحة فواصم كهربائية داخل مدرسة في صور on April 22, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net