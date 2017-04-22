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حريق لوحة فواصم كهربائية داخل مدرسة في صور
حريق لوحة فواصم كهربائية داخل مدرسة في صور
on April 22, 2017
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Tags:
حريق
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