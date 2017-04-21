مقتل المخطط لهجوم ليلة رأس السنة في إسطنبول on April 21, 2017

أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل عبدالرحمن أوزبكي أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والذي خطط لهجوم أورتاكوي الإرهابي في إسطنبول ليلة رأس السنة الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، الجمعة (21 أبريل 2017) إن عملية برية للقوات الأمريكية بسوريا أسفرت عن مقتل عبدالرحمن أوزبكي أحد عناصر داعش الذي خطط لهجوم “أورتاكوي” الإرهابي بإسطنبول في رأس السنة.

ونجحت قوات مكافحة الإرهاب التركية في إلقاء القبض على منفذ الهجوم على مطعم “رينا” الليلي في إسطنبول، ليلة رأس السنة، أثناء وجوده في منزل صديقه، بمنطقة إيسينيورت التركية.

وكان سبعة مواطنين سعوديين لقوا مصرعهم في الهجوم الذي وقع بمدينة إسطنبول في ليلة رأس السنة الجديدة، ورصدت كاميرا المراقبة منفذ الهجوم، والذي يظهر أن الحادث وقع في نحو الساعة الواحدة و23 دقيقة صباحًا؛ حيث كان الملثم يركض في الشارع قبل دخول الملهى.

يُذكر أن السلطات التركية أعلنت مقتل 39 شخصًا وإصابة 69 في هجوم بإطلاق نار عشوائي على ملهى ليلي، نفّذه شخص ينتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة إسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية.

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