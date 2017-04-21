توقيف موظف في المطار بتهمة سرقة هاتف لإحدى المسافرات الى السعودية on April 21, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“بتاريخ 19/4/2017،أوقفت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، المدعو:

– ف. ع. (مواليد عام 1972، لبناني)

وهو أحد الموظفين التقنيين التابعين لإحدى شركات الصيانة التي تعمل في المطار، والذي أقدم بالتاريخ ذاته، على سرقة هاتف خلوي عائد لإحدى المسافرات الى المملكة العربية السعودية، وتدعى:

– ن. ر. (مواليد عام 1958، سعودية الجنسية)



وذلك أثناء تركها حقيبتها اليدوية، لدقائق، على المقعد في قاعة الذهاب، ثم عادت ولم تجد هاتفها.

من خلال التحقيق الذي أجرته الفصيلة المذكورة، وخلال فترة وجيزة، تم العثور على الهاتف في داخل خزانة الموظف المذكور، الذي اعترف بسرقته.

أودع الهاتف في صندوق أمانات المطار لحين عودة مالكته التي جرى التواصل معها بهذا الشأن، وأودع السارق القضاء المختص”.

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