قرار للقاضي مزهر بدعوى ريمندا شريفي بتسليم ابنتها لارضاعها on April 20, 2017

قرار للقاضي مزهر بدعوى ريمندا شريفي بتسليم ابنتها لارضاعها

اصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرار في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا شريفي الرامي الى تسلمها ابنتها الرضيعة مانيسا لتقوم بارضاعها، في أسبقية قضائية، وجاء في الحيثيات:

“ان تمنع المستدعى ضده حسين جعارة عن تسليم الرضيعة مانيسا للمستدعية لارضاعها وهي لم تتجاوز الشهر من العمر ينطوي بلا أدنى شك على خطر كبير وداهم ومحدق على حياة الطفلة الرضيعة لا يمكن دفعه باجراءات التقاضي العادية بل يحتاج الى تدبير مستعجل لمنع الضرر ووقف تفاقمه سندا لاحكام المادة 589 أ.م.م، وحيث ان المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة ترى الزام المستدعى ضده:



1- تسليم الطفلة للمستدعية فورا ودون تأخير لتقوم بارضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة اكراهية عشرون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار

2- اضافة الى تسليف مبلغ مليون ليرة شهريا على حساب النفقات التي تحتاجها الطفلة في مثل هذا العمر وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

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