توقيف شقيقان يقومان بالسرقة من داخل المنازل في المنية on April 20, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـــــي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن قيام اشخاص بالتحضير لعملية سرقة منزل احد المواطنين في محلة بحنين / المنية.

بتاريخ 17/4/2017، ونتيجة للمتابعة والرصد، كَمنت الشعبة المذكورة للفاعلين داخل المنزل وفي محيطه، وتمكنت من القاء القبض عليهما بالجرم المشهود بعد قيامهما بخلع الباب الخلفي بواسطة الكسر، وهما كل من:

ح. س. (مواليد عام 1993، لبناني) وشقيقه ب. (مواليد 1999)



وضبط بحوزتهما العدة المستعملة.بالتحقيق معهما، اعترف الاول بالتخطيط والتنفيذ لعملية السرقة، وبقيامه بعدة سرقات بتواريخ سابقة مختلفة طالت احداها المنزل المذكور، وقد تبين انه من اصحاب السمعة السيئة. كما اعترف الثاني باشتراكه في العملية تلبية لطلب شقيقه لمساعدته.اودع الموقوفان مع المضبوطات مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على اشارة القضاء المختص.

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