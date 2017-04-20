بائع عملات اثرية في قبضة شعبة المعلومات on April 20, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـــــي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن قيام شخص ببيع عملات أثرية مصدرها سوريا في منطقة البقاع.

بتاريخ 15/04/2017 ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت دورية من الشعبة المذكورة من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه في محلة المرج وهو:

_ هـ . ك . ( مواليد عام 1987 ، سوري)

وضبطت بحوزته العملات التالية:

_ عملة نقدية اسلامية وبيزنطية ذهبية عدد 8 يعرضها بسعر 4000$.



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_ دولار اميركي من الفضة صنع 1851 يعرضه بسعر 2000 $._ عملة نقدية ورقية صادرة عن مصرف سورية ولبنان من فئة 250 ليرة عدد 1 يعرضها بسعر 30000$._ عملة يهودية معدنية عدد 5 يعرضها بسعر 10000$._ عملة نقدية ورقية من فئة 100 ليرة عدد 1 صادرة عن مصرف سورية ولبنان يعرضها بسعر 2000$._ عملة نقدية ورقية من فئة 50 ليرة عدد 1 صادرة عن مصرف لبنان وسورية يعرضها بسعر 2000$.بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وسلم مع المضبوطات الى مكتب جرائم السرقات الدولية بناء لإشارة القضاء المختص.