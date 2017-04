SARA Group تحتفل بصالة عرضها الرائدة في الكسليك لعرض احدث منتوجاتها on April 19, 2017

لبنان، نيسان 2017: احتفلت SARA Group بأجدد فروعها في الكسليك، لبنان في 4 نيسان من خلال مسائية جبن ونبيذ بحضور جمع كبير من المهندسين والشركات وأصحاب الخبرات والإعلاميين. قدم الافتتاح الذي شهد إقبالًا كبيراّ فرصة للمدعوين بأن يشهدوا بأم العين الخيارات العديدة والمنتوجات الجديدة التي تقدمها SARA Group.

علًق كريم غزالي، نائب رئيس في SARA Groupقائلاً: “نحن سعيدون جداً في مشاركتكم ايَانا الاحتفال بأجدد فروعنا في لبنان. مع أكثر من 75 صالة عرض في منطقة الشرق الأوسط، نفتتح اليوم فرع الكسليك لنتمكن من خدمة أكبرعدد من الزبائن، بالرقي والتصاميم المبتكرة والجودة الاستثنائية نفسها التي عوَدناكم عليها.”

وتابع: ” يأتي نجاحنا كشركة من قدرتنا على تزويد زبائننا بحلول فريدة من نوعها سواء أكانوا يفرشون منازلهم أو يجهزون فندق خمس نجوم بخاصة أن تصاميم وجودة بضاعتنا حائزة على الثقة. يتجسد هدفنا بتقديم جودة لا مثيل لها في المنتجات، واحترافية لا تضاهى في الخدمة من التجزئة إلى الجملة، من المشاريع الكبيرة إلى الصغيرة.”

تستخدم SARA Group أهم مواد البناء والمنتجات المنزلية والعلامات التجارية للضيافة التي تلبي كل تصميم واتجاه. معرض الكسليك هو واحد من القلائل في المنطقة الذي يدمج أقسام الشركة جميعها تحت سقف واحد: تقديم منتجات الحمام الفاخرة والسيراميك العالي الجودة ومنتجات الضيافة على مستوى عالمي والسكاكين والأواني الخزفية والزجاجية المصممة بأجود الاشكال.

تغطي أحدث صالات العرض في الكسليك احتياجات العملاء في كسروان وشمال لبنان خصيصًا فتكمَل شبكة واسعة من صالات عرض SARA Group في جميع أنحاء لبنان والمنطقة.

SARA Group célèbre l’ouverture de son chef-d’œuvre a Kaslik en une soirée de fromage et vin pour présenter sa meilleure sélection de produits

Liban, Avril 2017: SARA Group célèbre l’évènement de l’ouverture de sa nouvelle salle d’exposition a Kaslik au Liban le 4 Avril pendant une soirée de fromage et vin avec la présence d’architectes, d’ingénieures, d’hommes d’affaires, et de représentants de medias. La soirée célébrée a laissé une excellente impression et a donné une opportunité aux personnes qui ont assistez de voir les chefs-d’œuvre des produits de SARA Group.

“Nous somme très fiers de célébrer avec vous notre nouvelle salle d’exposition au Liban. Avec plus de 75 branches au Moyen-Orient, nous ouvrons la branche de Kaslik pour offrir nos clients toute l’élégance, l’innovation de designs, et une qualité extraordinaire comme au passe,” dit Karim Ghazale, le vice-président au SARA Group.

La compagnie ajoute: “La qualité et le designs de nos produits forment la base de notre compagnie, mais notre succès est le résultat de notre style unique. Nous présentons une solution à nos clients au niveau de leurs maisons ou à leurs hôtels. Nous fournissons une qualité incomparable que ça soit en gros ou vente en détails, grand ou petit projets, nos services ne sont que professionnels. SARA Group offre des plus prestigieux matériaux d’immeubles, de produits de maison, et marques hospitalières satisfaisant les gouts de nos clients.”

La salle d’exposition a Kaslik est l’une des rares dans la région présentant des salles de bain luxueux, haut de gamme céramique, des produits hospitaliers mondiales, et une formidable collection de modèles de porcelaine, verrerie, et coutellerie.

La plus récente salle d’exposition à Kaslik regroupe les besoins de nos clients de Kesserouan et le Nord du Liban, s’ajoute aux salles d’exposition de SARA Group au Liban et toute la région.

SARA Group celebrates its cutting-edge showroom in Kaslik with a cheese and wine themed evening to showcase their state-of-the-art products

Lebanon, April 2017: SARA Group celebrated its newest showroom in Kaslik, Lebanon on April 4 with a cheese and wine themed event, in the presence of a renown architects, engineers, business professionals, and media representatives. The celebration, marked by an impressive turnout, gave the opportunity for attendees to witness the state-of-the-art products that SARA Group offers.

“We are very proud to celebrate with all of you our newest showroom in Lebanon. With more than 75 outlets across the Middle East, we are now launching our Kaslik branch to be able to provide more customers with the elegance, innovative design and extraordinary quality we have consistently delivered in the past.” said Karim Ghazale, a Senior Vice President at SARA Group.

The company added: “While the quality and design of our products is paramount, our success as a company has come from providing unique lifestyle solutions to our customers whether they are furnishing their home or fitting out a five-star hotel. From retail to wholesale, large projects to smaller ones, we aim to deliver both unrivaled quality in our products and unmatched professionalism in our service.”

SARA Group partners with the world’s most prestigious building materials, home products, and hospitality brands catering to every design and trend. Kaslik showroom is one of the few in the region to combine all divisions of the company under one roof; offering luxury bathroom products, high quality ceramics, world class hospitality products, and beautifully designed chinaware, glassware and cutlery.

The latest showroom in Kaslik caters specifically to the needs of clients in Kesserouan and North Lebanon complementing a large network of SARA Group showrooms across Lebanon and the region.

