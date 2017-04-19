واتس آب تقدم ميزة استرداد الرسائل “المحرجة” خلال 5 دقائق on April 19, 2017

يعمل واتس آب الآن على وسيلة جديدة تساعدنا في استرداد الرسائل المحرجة خلال 5 دقائق من إرسالها.وظهرت الميزة مؤخرا بشكل مؤقت في أحدث إصدار لـ واتس آب بيتا، ويُعتقد أنها تتعلق بالرسائل التي لم تُقرأ بعد.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن واتس آب لم تعلق على هذا الأمر بعد، ولكن لا يزال من غير المعروف موعد أو احتمال إطلاق التطبيق للميزة، لتكون متاحة لجميع المستخدمين.وكشف حساب على تويتر، @WABetaInfo، لأول مرة عن تفاصيل ميزة “unsend”، في نظام أندرويد بيتا v2.17.150، ومن المرجح أن تُطلق الميزة مع التحديث الرسمي القادم لواتس آب في نظام ios. وغرد الحساب على الموقع بالآتي: “ينبغي أن تكون ميزة الإبطال والتي تسمى “unsend”، متاحة في وقت قريب جدا، ولكن قد ننتظر التحديث الرسمي لنظام ios”. ويشمل إصدار بيتا أيضا مجموعة من التغييرات الأخرى، بما في ذلك القدرة على مشاركة الموقع مع المستخدمين، واختصارات الخط الجديدة. وفي العام الماضي، بدأت واتس آب باختبار نسخة من ميزة “unsend”، والتي تسمح باستعادة الرسائل المرسلة قبل قراءتها من قبل المتلقي. والجدير بالذكر، أن على مدى الأشهر القليلة الماضية، كنا قد لاحظنا وجود منافسة قوية بين مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع إدخال فيسبوك لميزات مشابهة لتلك الموجودة لدى سناب شات.

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