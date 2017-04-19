صورة طيار يٌرضع طفل تٌشعل مواقع التواصل الأجتماعي on April 19, 2017

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، صورة قامت بنشرها المضيفة إيمي نيميلا على ” انستغرام ” لاحد الطيارين وهو يقدم يد المساعدة لغمرأة تٌسافر برفقة اطفالها الاربعة .

حيث عرض الطيار توم نيستروم خدماته على إحدى المسافرات لمساعدتها بعدما لاحظ بأنها تواجه صعوبة في السيطرة على أطفالها ، حيث تولى مهمة إرضاع طفليها الصغيرين .

وبادر نيستروم بأخذ طفلها الصغير بين ذراعيه، وبدأ بتقديم الحليب له من الزجاجة، لتتمكن المرأة من العناية بطفلها الآخر، وعندما أكمل مهمته مع الطفل الأول كرر ما فعل مع الطفل الثاني.

وفي لقاء له مع قناة فوكس نيوز، قال نيستروم: ” أنا أب وأعرف مصاعب العناية بالأطفال، لذا شعرت بأنه من الواجب أن أساعد المرأة ” .

ولقي تصرف الطيار استحساناً وثناء كبيرين من المتابعين، بعدما قامت إحدى المضيفات في الطائرة بتصويره وهو يحمل الطفل ويطعمه من زجاجة الحليب، ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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