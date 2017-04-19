توقيف سورية رمت طفلتها الحديثة الولادة في مستوعب للنفايات في الدورة on April 19, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بناء على معلومات توافرت لدى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف المدعوة:

– ص. ح. (مواليد عام 1982، سورية الجنسية) لإقدامها بتاريخ 22/6/2016، على رمي طفلتها الحديثة الولادة داخل أحد مستوعبات النفايات في محلة الدورة، وذلك في الليلة التي ولدتها فيها، في إحدى مستشفيات طرابلس. بالتحقيق معها، اعترفت بأنها تخلصت من طفلتها كونها نتيجة علاقة غير شرعية، وقد ساعدها في ذلك والدتها وشقيقتها، وهما:

– ف. م. (مواليد عام 1957، سورية)



– م. ح. (مواليد عام 1986، سورية)أوقفتا أيضا بجرم المشاركة في رمي الطفلة، التي لم يعثر لها على أثر.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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