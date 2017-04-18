عاجل.. القبض على زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي في سوريا on April 18, 2017

أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام للدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، أن لديه معلومات وصفها بالدقيقة عن اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم “داعش الإرهابي” شمال سوريا.

وقال بيان للمكتب على موقع الإنترنت، إن الاعتقال المحتمل جرى نتيجة عملية رصد قامت بها “الاستخبارات السورية والروسية”، وإنها جاءت عقب مغادرة “البغدادي” القسرية لمدينة الموصل العراقية نتيجة مطاردة قوات الحشد الشعبي له في الـ2 أبريل 2017 ودخوله إلى الحدود السورية.

الجدير بالذكر، أن هذا الإعلان جاء عقب ظهور تصريحات ترجح هروب زعيم تنظيم “داعش الإرهابي” إلى شمال سوريا بعد ازدياد الضغط العسكري على معقل التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل بالعراق.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – بوابة الفجر: عاجل.. اعتقال زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي شمالي سوريا

التعليقات