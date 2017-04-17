وفاة امرأتين علقتا في حمام ساونا في تشيكيا on April 17, 2017

قضت امرأتان، هما والدة وابنتها، بعد أن علقتا في غرفة ساونا (حمام بخار) انكسرت فيها مسكة الباب في جمهورية تشيكيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وجاء في البيان الصادر عن الشرطة التشيكية أن “الوالدة وابنتها البالغتين من العمر 65 و45 عاماً على التوالي كانتا في حمام ساونا عند أصدقاء” في شمال شرق براغ. وقالت الناطقة باسم الشرطة، إيفا كورموسوفا إن “مسكة باب الحمام انكسرت وعلقت المرأتان في الداخل. وهما حاولتا كسر زجاج الباب لكن من دون جدوى”.

وذهبت صاحبة المنزل لتطمئن عليهما بعد أن تأخرتا في الخروج، فعثرت عليهما ممدتين على أرض الغرفة حيث أمضيتا قرابة 90 دقيقة. وأكد عناصر الإغاثة وفاتهما بعد استدعائهم إلى الموقع.

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