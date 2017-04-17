هكذا سيكون طقس لبنان اليوم و غدا on April 17, 2017

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون طقس لبنان غدا الثلاثاء غائما جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة، يتوقع تساقط أمطار محلية في المناطق الداخلية فترة قبل الظهر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة، يتوقع تساقط أمطار محلية في المناطق الداخلية فترة قبل الظهر. الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل دون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 11 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم بالساعة.

– الانقشاع:متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 بالمئة.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:6,05 ساعة غروب الشمس:19,11 .

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