فيديو مروع ..شاهد لحظة مرور سيارة على طفل صغير on April 16, 2017

نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقطع فيديو صادم لسيارة تمر فوق جسد طفل صغير، دون أن ينتبه قائدها لوجوده أمامه قبل أن يصدمه، ثم يمر عليه ويرحل، دون أن يدرك ما فعل، بسبب انشغاله في التحدث في هاتفه المحمول.

وظهر في مقطع الفيديو طفل صغير لا يتعدى عمره 3 أعوام، وهو يلعب ويلهو في الشارع، بينما كانت تقف سيارة على جانب الطريق، ليقف أمامها الطفل الصغير، لتتحرك السيارة فجأة وتصدمه وتدفعه ليسقط على الأرض، ثم تمر أعلى جسده، وترحل.



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