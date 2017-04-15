‏توقيف عصابة لتهريب أشخاص سوريين في عمليتين من قبل شعبة المعلومات on April 15, 2017

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بعد عملية رصد ومتابعة لاحد المطلوبين للقضاء بجرم تهريب اجانب، الى داخل لبنان ، ومن خلال عمليتين امنيتين متزامنتين ، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف عصابة لتهريب الأجانب .

عند الساعة صفر من تاريخ 15/4/2017 ، وفي محلة نهر الموت أوقفت قوة من الشعبة المذكورة احد المشتبه بهم على متن سيارة فان، وبحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم تهريب اجانب ويدعى :

ح . ج . ( مواليد عام 1984 ، سوري )

كما اوقفت شخصاً آخراً كان برفقته ، ويدعى :

ع. م. ( مواليد عام 1985، سوري)

وهما من دون اوراق ثبوتية ومن دون اجازة عمل وإقامة.

بالتحقيق معهما اعترفا انهما يقومان بالتواصل مع العديد من الاشخاص بغية عقد صفقات لتهريب سوريين الى لبنان لقاء مبالغ مالية ، وانه سيتم عملية ادخال اشخاص بطريقة غير شرعية في وقت قريب.

وعند الساعة 3.00 من التاريخ ذاته وفي المحلة المذكورة قامت قوة من الشعبة، برصد العملية بمؤازرة من فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي واوقفت المدعو: ر. ع. ( مواليد عام 1980، لبناني) على متن فان يحمل لوحة مزورة – انقاض، وبحوزته اجازة سوق مزورة كما اوقفت على متن الفان المذكور 7 اشخاص سوريين كان سيتم نقلهم بعد ذلك الى محلة الرويسات وهم:



التعليقات

– ه.ط. مواليد عام 1997– ح.ع. مواليد عام 1977– س.ع. مواليد عام 1999– ح.ح. مواليد عام 1969– ع.ح. مواليد عام 1982– ا.ت. مواليد عام 1998– ج.ش. مواليد عام 2002الذين اعترفوا بدخول البلاد بطريقة غير شرعية.سلم الموقوفون مع الفانين المضبوطين الى القطعة المعنية بناء لاشارة القضاء المختص والعملجار لتوقيف باقي افراد العصابة