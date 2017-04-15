ماذا تعني هذه الأرقام على العبوات البلاستيكية؟ on April 15, 2017

إذا كنتم تتساءلون عن وظيفة الأرقام الموجودة على القوارير البلاستيكية فعليكم معرفة أنّ هذه الأرقام تقسّم هذه البلاستيكيات إلى فئات تحدد كيفية إعادة التدوير.

الرقم 1 للبلاستيك من نوع بولي إيثيلين تيرفثالات، الذي غالباً ما يُستخدم في صناعة قوارير المشروبات الغازية ومعلبات زبدة الفول.

الرقم 2 للبلاستيك من نوع بولي إثيلين عالي الكثافة الذي يُصنع منه إبريق الحليب، علب الزبدة وقوارير المنظفات.

الرقم 3 للبلاستيك من نوع بولي فينيل كلوريد يُستخدم لتصنيع علب الأطعمة الجاهزة.

الرقم 4 للبلاستيك من نوع بولي إثيلين منخفض الكثافة تُصنع منه الأغطية البلاستيكية وأكياس البقالة.

الرقم 5 للبلاستيك من نوع بولي بروبين لتصنيع علب اللبن، القش وأغطية الزجاجات.

الرقم 6 للبلاستيك من نوع بوليستيرين الذي يُستخدم في تصنيع أكياس الفول السوداني.

الرقم 7 للبلاستيك الذي يحتوي على أنواع عديدة.

الجدير ذكره، أنّ كل بلد يتبع طريقة معينة لإعادة تدوير هذه الأنواع من البلاستيكيات.

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