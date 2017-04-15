فتح تستولي على كومبيوتر بلال بدر .. معلومات خطيرة عن اغتيالات وتفجيرات on April 15, 2017

استولى عناصر حركة “فتح” على جهاز الكمبيوتر الخاص ببلال بدر، وذلك خلال مداهمة منزله خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في مخيم عين الحلوة.

وذكرت معلومات لموقع “العهد” أنّ” الجهاز الخاص ببدر يحتوي على معلومات هامة جداً عن الاتصالات والرسائل‏ التي كان يجريها مع آخرين وأيضاً على لوائح بأسماء من كان يمده بمساعدات مالية وأسلحة، ومعلومات عن عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي قام بتنفيذها بشكل مباشر في مخيم عين الحلوة أو كلف عناصر‏ يأتمرون بأمره لتنفيذها.

كما أشارت المعلومات الى استيلاء عناصر حركة “فتح” على DVR لتسجيل كاميرات المراقبة في منزل حجير، وهو يحتوي على تسجيلات لكاميرات تظهر أشخاصًا كان يتم اللقاء بهم لتكليفهم بمهام أو لتبادل معلومات أو لنقل أكياس تحتوي على أسلحة ومتفجرات، وأموالًا.

(العهد)

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