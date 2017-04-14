لزّاب في شارع الحمرا.. وحارسه إلى كندا

من يتابع الكاتب والصحافي بومدين الساحلي على «فيسبوك» لا بد انه تعرف على شجرة اللزاب من خلال عدسته الماهرة. لا يوفر هذا المهندس المدني فرصة إلا ويشرح عن هذه الأشجار المعمرة النادرة، وقد انشأ وصديقه حسين دندش «قرية اللزاب البيئية» لتسليط الضوء على أولوية الهم البيئي واستقطاب السياح الى جرود الهرمل.
ما هي أشجار اللزاب التي لا ينفك يدهشنا بها وقد عرض صورها على احد أرصفة شارع الحمرا الاحد الماضي؟ «هي لا تنتظم صفوفا ولا تتشابك غابات ولا تتماثل في الشكل كبقية الاشجار، بل تمارس كامل حريتها وأناقتها في تشكيل الفضاء الذي عاش على الدوام فرحا بها، فلكل لزابة رواية مستقلة تماما عن حكايات اخواتها»، يقول الساحلي:
42 صورة فوتوغرافية من القطع الكبير حصيلة 15 سنة من المشي في الطبيعة جمعها في معرض جاء بمنزلة «صرخة» لحماية هذه الاشجار من الإبادة و«دعوة لتشكيل هيئة وطنية لحمايتها»، بحسب ما قال لـ «الأنباء».
ويضيف: «حيث لا تقدر بقية الاشجار على البقاء بسبب ظروف المناخ القاسية، تعيش اشجار اللزاب المعمرة. عبر آلاف السنين، حرثت جذورها الافقية الصخور التي تعيش فيها، كأنما تبعد عن تلك القساوة الوحشة والوحدة وتترك في شقوقها ما تساقط من روحها كي تمنح بعض النباتات الصغيرة فرصة البقاء والصمود».
وقبل احتساب تاريخ اللزاب، صعق الساحلي محدثيه اذ ودعهم كاشفا هجرته في اليوم التالي الى كندا، يأسا من بلده ربما. ضحك وقال لـ «الأنباء»: «سأقرأ الموضوع الكترونيا، وهي وسيلة تواصلي مع الرفاق». أما الصرخة وفي حال لقيت استجابة، «فممكن متابعتها مع شريكي حسين دندش المستمر في المشروع».
من الهرمل الى كندا، نردد ما اشتهر الساحلي برندحته مقطعا لأغنية فيروز «سهار بعد سهار ليحرز المشوار»… على أمل عودته الى اللزاب في جرود الهرمل.
الانباء – جويل رياشي