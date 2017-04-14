فيديو.. لحظة إطلاق أكبر قنبلة غير نووية على أفغانستان on April 14, 2017

أعلن البنتاغون أن الجيش الأمريكي ألقى أمس الخميس أكبر قنبلة غير نووية، في أول استخدام لها أثناء المعارك، على شبكة أنفاق تابعة لتنظيم داعش في افغانستان.

وذكرت القوات الأمريكية في افغانستان في بيان أن قنبلة “جي بي يو-43/بي” القوية جداً استهدفت “شبكة أنفاق” في منطقة اشين في ولاية ننغرهار.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 7.32 بالتوقيت المحلي (15.02 ت غ).

وأكد المتحدث باسم سلاح الجو الكولونيل بات رايدر أن “قنبلة جي بي يو-43/بي هي أضخم قنبلة غير نووية تستخدم في القتال”.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون أدام ستامب إلى أن القنبلة ألقيت من طائرة نقل أم-سي130.

كما أفاد قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون “مع تفاقم خسائر تنظيم داعش كتائب- خراسان، لجأوا إلى العبوات المتفجرة والتحصينات والأنفاق لتعزيز دفاعاتهم”.

وتابع “أن القنبلة هي الذخيرة المناسبة لتقليل هذه الحواجز والحفاظ على زخم هجومنا على التنظيم”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر “يجب أن نقلص مناطق عملياتهم، وهذا ما فعلناه”.

تطلق على هذه القنبلة تسمية “ام القنابل” وتم تطويرها بسرعة العامين 2002-2003 على خلفية الاجتياح الأمريكي للعراق.

وأفاد الجيش ان التجربة الاخيرة لهذه القنبلة جرت العام 2003.

ونانغرهار ولاية حدودية مع باكستان، وفيها ظهَرَ للمرة الأولى عام 2015 تنظيم داعش في أفغانستان، بعدما كان أعلن “الخلافة” في سوريا والعراق عام 2014.

ومنذ أغسطس (آب) 2016، شنت القوات الأمريكية على هذه المنطقة غارات جوية عدة استهدفت معاقل المتطرفين الذين جنّدوا خصوصاً عناصر في حركة طالبان، من الأفغان أو الباكستانيين.

وأدّت الجهود المشتركة للقوات الأفغانية والأميركية إلى تراجعهم.

في الآونة الأخيرة، رجّح حلف شمال الأطلسي أن يكون هناك بين 600 و800 مقاتل من تنظيم داعش في البلاد، مقابل ثلاثة آلاف في بداية 2016.

وتبنّى التنظيم الجهادي اعتداءات عدّة في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الدموي ضد أكبر مستشفى عسكري في البلاد في مارس (آذار)، غير أنّ السلطات تشكك بمسؤولية التنظيم عن الهجوم على المستشفى، وتنسبه إلى حركة طالبان.

ونشرت الولايات المتحدة نحو 8400 جندي في أفغانستان يدرّبون ويقدّمون المشورة ويدعمون القوات الأفغانية في حربها ضد طالبان وتنظيم داعش.

وفي مارس (آذار)، عبّر الجنرال الأميركي جو فوتيل الذي يقود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، عن تأييده تعزيز هذه القوات، خلافاً للاتجاه الذي ساد في السنوات الأخيرة.

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