الطقس في لبنان السبت والاحد غائم مع تساقط امطار on April 14, 2017



الطقس في لبنان – توقعت مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا السبت غائما جزئيا الى غائم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتساقط امطار متفرقة، كما تنشط الرياح من حين لآخر. كما جاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم السبت، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر، كما تنشط الرياح، يوم السبت غائم جزئيا الى غائم أحيانا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتساقط امطار متفرقة، كما تنشط الرياح من حين لآخر. الأحد: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع تساقط امطار متفرقة في المناطق الداخلية، يتحسن الطقس بعد الظهر، ويتحول الى قليل الغيوم.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 24 درجة. فوق الجبال من 7 الى 15 درجة. في الأرز من 2 الى 6 درجات. في الداخل من 10 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 65 كم/س.



التعليقات

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، الى مائج. حرارة سطح الماء: 19°مئوية.– الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.– ساعة شروق الشمس: 06,09 ساعة غروب الشمس: 19,09.