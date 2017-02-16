هكذا علق الأسد على قرار ترامب منع السوريين دخول أمريكا

علق رئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس، على مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى بلاده، وأثار استهجانا واسعا حول العالم.
وقال الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية بثت الخميس، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر دخول السوريين الولايات المتحدة “ليست ضد الشعب السوري”.
ويشمل قرار ترامب حظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية إسلامية، هي: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا، علما بأن إيران والعراق هما أهم حلفاء الأسد.
ومنع مرسوم ترامب دخول اللاجئين من كل الجنسيات إلى الولايات المتحدة لفترة أربعة أشهر، في حين أن اللاجئين السوريين منعوا من الدخول حتى إشعار آخر.