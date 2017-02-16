هكذا علق الأسد على قرار ترامب منع السوريين دخول أمريكا on February 16, 2017



علق رئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس، على مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى بلاده، وأثار استهجانا واسعا حول العالم.

وقال الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية بثت الخميس، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر دخول السوريين الولايات المتحدة “ليست ضد الشعب السوري”.



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وأضاف الأسد في المقابلة التي أجراها بالإنجليزية مع إذاعة “أوروبا 1” ،وتلفزيون “تي أف1″، أنها “ضد الإرهابيين الذين قد يتسللون مع بعض المهاجرين إلى الغرب، وهو ما حدث في أوروبا وخاصة في ألمانيا”.ويشمل قرار ترامب حظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبية إسلامية، هي: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا، علما بأن إيران والعراق هما أهم حلفاء الأسد.ومنع مرسوم ترامب دخول اللاجئين من كل الجنسيات إلى الولايات المتحدة لفترة أربعة أشهر، في حين أن اللاجئين السوريين منعوا من الدخول حتى إشعار آخر.