سالب بقوة السلاح في قبضة مفرزة استقصاء الشمال on February 16, 2017

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة

البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح في مدينة طرابلس وضواحيها، قام بها اشخاص مجهولون على متن سيارات لنقل الركاب بالاجرة طالت العديد من المواطنين.

بتاريخ 14/02/2017 وفي محلة البداوي، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو:

ا. م. (مواليد عام 1993، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتي سلب بقوة السلاح (مسدس) على متن سيارة كان يستأجرها لنقل الركاب، وذلك في محلتي البداوي والبحصاص، كما تبين انه من اصحاب السوابق.

وقد تعرف عليه الشخصان اللذان وقعا ضحية أعماله واتخذا صفة الادعاء الشخصي ضده.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

بيروت في 16/02/2017

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