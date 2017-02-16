عاجل: خلل في فيسبوك بمصر وبعض دول الشرق الأوسط on February 16, 2017

تفاجأ عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمصر والسعودية وبعض دول الشرق الأوسط بخلل في الخدمة.

حيث جاء الخلل في عدم ظهور الصفحات العامة للجمهور عدا المتصفحين من الهواتف المحمولة.

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