جريمة مرعبة تهزّ ألمانيا.. لاجئ يضرب رأس زوجته بالمطرقة في دروس تعلم اللغة on February 16, 2017

برلين – وكالة أنباء المغتربين/كتبت – نور العالم / بدم بارد حدثت جريمة مروعة هزّت مدينة بيلفيلد الواقعة غرب ألمانيا، بعد أن ضرب رجل عراقي رأس زوجته بمطرقة، حين كانت الضحية تزور دورة لتعلم اللغة الألمانية حيث اعتدى الرجل /51 عاما/ على زوجته بضربها بمطرقة على رأسها، وذلك في أحد مدارس تعلم اللغة الألمانية في وسط مدينة بيلفيلد الألمانية (غرب). ووقعت الحادثة عند حدود الساعة التاسعة والنصف حسب التوقيت المحلي. وقد تمّ إلقاء القبض على الجاني بموقع الجريمة. وحسب صحيفة “فيستفالن بلات” شكلت الشرطة لجنة تحقيق تضمّ عشرة محققين في تهمة القتل العمد. ونقلا عن موقع راديو بيلفيلد المحلي، قال المحققون إن الدوافع مردها خلافات أسرية “على ما يبدو”. وعلمت صوت المانيا ان الضحية كانت تتابع دورة تعليم اللغة الألمانية حين هجمها زوجها، متسببا في أضرار بليغة في رأسها. واستطاع الحاضرون السيطرة على الرجل ليتمّ بعد ذلك تسليمه إلى الشرطة….المزيد

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