امرأة تحتال على زوجها المسن في قطر.. وهكذا وزّعت ثروته on February 16, 2017

أصدرت محكمة قطرية حكما بالسجن مدة سنتين مع النفاذ ضد سيدة بتهمة استغلال عجز زوجها، الكبير في السن، وحولت جميع ممتلكاته باسمها وأسماء أقاربها، وذلك بحسب صحيفة “الراية القطرية”.

وفي تفاصيل القضية، قامت المتهمة وهي في العقد الرابع من العمر بتوقيع زوجها على مستندات ووكالة عامة لها دون أن يدرك ذلك، حيث إنه رجل كبير في السن وعاجز عن الحركة ومصاب بفقدان جزئين من الذاكرة.

وبموجب تلك الوكالة قامت ببيع عدد من العقارات التي يمتلكها لبعض أقاربها، وكذلك قامت بسحب أموال كانت في حسابه وتصرفت فيها لمنفعتها الخاصة ،ولم يتم اكتشاف جريمتها إلا حين قام أحد أبناء المجني عليه من زوجته الأولى بسؤال والده عن سبب بيعه لبعض عقاراته ليكتشف أن والده لاعلم له بذلك.

وبعد أن قام بالتقصي عن الأمر فوصل إلى أن زوجة والده المتهمة في القضية استولت على أموال وعقارات والده، وذلك لتقطع الطريق على أبنائه حتى لا يتقاسموا معها تركته ويرثوه بعد مماته.

وبحسب جريدة الراية القطرية، فإنه وبعد انكشاف أمرها تقدم ابن المجني عليه ببلاغ لدى الجهات المعنية ضد زوجة والده يتهمها فيه بالاستيلاء على ممتلكات والده واستغلالها لظروفه الصحية وجعله يوقع ويبصم على أوراق لايعرف ماهيتها، نظراً لوضعه الصحي وعجزه عن إدراك ما يدور حوله من أحداث.

تم استدعاء المتهمة وجرى تدوين إفادتها ثم أحيلت إلى النيابة العامة التي قامت باستكمال التحقيقات وإرسال المستندات إلى المختبر الجنائي للتحقق من صحتها وإخضاع المجني عليه للفحص الطبي للتحقق من كفاءته الصحية والعقلية.

وجاءت النتائج لتثبت أن المتهمة قد استغلت زوجها لتتمكن من الاستيلاء على ممتلكاته وبناء عليه وجهت لها النيابة تهمة استغلال زوجها والاستيلاء على ممتلكاته وسرقة بعض الوثائق الخاصة به.

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