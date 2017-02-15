سفير دمشق لدى بكين يعلن وجود 5 آلاف مقاتل صيني في سوريا on February 15, 2017

قال سفير النظام السوري لدى بكين «عماد مصطفى» إن عدد الصينيين الذين يقاتلون في سوريا يقدر بـ5 آلاف مقاتل.وزعم السفير في تصريحات لوكالات أنباء روسية أن عدد الصينيين الذين يقاتلون في سوريا ارتفع بشكل ملحوظ، حيث دخلوا إليها عبر تركيا مع عائلاتهم.وأضاف أن تركيا وفرت لهم الظروف اللازمة لنقلهم إلى سوريا، مثلما فعلت مع داعش (الدولة الإسلامية)”، مشيرا إلى أن “تركيا فعلا باتت الآن تقاتل داعش، ولكن على مدى 4 أو 5 سنوات دخل عبرها كل مقاتلي داعش الأجانب إلى سوريا”.



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