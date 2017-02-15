تعميم صورة موقوف بجرائم احتيالية استهدفت محالا في بيروت والشمال on February 15, 2017

– صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 12/02/2017 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في الشمال المدعو: ي. ك. (مواليد عام 1992، سوري) لإقدامه على دخول محال تجارية في بيروت والشمال، والقيام بأعمال احتيالية بغية الحصول على مبالغ مالية ثم يتوارى عن الأنظار.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز مفرزة حلبا القضائية الكائن في سراي حلبا، أو الاتصال على الرقمين: 691392/06 _ 691394/06 لإجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه”.

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