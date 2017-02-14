قتل صديقه بسبب “فتاة” وإعترف عبر “فيسبوك” on February 14, 2017

اهتزت مدينة قسنطينة الجزائرية, على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شابٌ يبلغ من العمر (17 عاماً), إثر طعنة بسكين في القلب والرقبة، بعد شجار عنيف مع صديقة, حسبما نقلتة “سكاي نيوز عربية”.

ووفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية، أنَ الشجار الذي هزَّ حي 400 مسكن بالمدينة الجديدة، وقع بين الضحية الذي يعمل بمركز تسوق والجاني كان بسبب فتاة.

ونشر الجاني منشورًا عبر صفحته على “فيسبوك”، يؤكِّد من خلاله ارتكابه للجريمة دون قصد، طالبًا من أهل الضحية الغفران مع دعاء له بالرحمة.

وأفادت الصحيفة بأنَّ الجاني سلَّم نفسه للسلطات الأمنية، معترفًا بالجريمة، ومؤكِّدًا أنَّها كانت عن طريق الخطأ.

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