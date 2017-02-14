فيديو و صور.. تركيا: عائلة تزف ابنتها للقبر بالرقص والغناء on February 14, 2017



أقدمت عائلة من أصول عربية في مدينة أضنة جنوب تركيا على قرع الطبول والرقص خلال جنازة ابنتهم البالغة من العمر السابعة عشرة والتي لقيت حتفها بعد سقوطها من شرفة منزلهم في الطابق الخامس لسبب مجهول.

ففي العاشر من فبراير/ شباط الجاري سقطت دنيز أناتشا – طالبة الثانوية المفتوحة – لسبب مجهول من شرفة منزلها بالطابق الخامس من البناية التي تقيم فيها برفقة عائلتها في حي “بينار” بمقاطعة “سيهان” والمؤلفة من أحد عشر طابقا. وتسلمت الأسرة جثة ابنتها يوم السبت الماضي بعدما تم تشريحها. وأقيمت جنازة الفتاة الشابة في حي “سوجو زاده” الذي كانت تقيم فيه الأسرة من قبل.

واستقبل جثمان الفتاة ذات الأصول العربية بالطبول نظرا لوفاتها قبل أن تحظى بفرصة للزواج، في إطار تقاليد وأعراف العائلة. وقامت أسرة الفتاة وأقاربها بترديد الأغاني بينما تم تغطية النعش بفستان العرس. وعقب انتظارهم لفترة طويلة أمام المنزل وتلقي المباركات شُيِّع الجثمان إلى مقابر “خضرلي” مصحوبا بالطبول. وبهذه الطريقة أديت صلاة الجنازة على أناتشا.

ثم دُفنت الفتاة برفقة فستان العرس التي غُطِّي به الكفن. ولم يستطع والدها إلكر ووالدتها إلكاي حبس دموعهما طوال الجنازة.

ومن جانبه أوضح أحد أقارب الفتاة ويُدعى شتين دميركيران أن العادات والتقاليد تنص على قرع الطبول ودفن الفتاة العذراء برفقة فستان العرس في حال وفاتها قبل أن تتزوج.

وتشتهر العديد من المناطق في تركيا بتوزيع أسرة الميت الحلوى بعد دفنه.

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