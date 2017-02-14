انهيار صخري يودي بحياة عامل من التابعية السورية في حراجل
on February 14, 2017
عملت عناصر من الدفاع المدني على انتشال جثة عامل من التابعية السورية قضى جراء انهيار صخري في حراجل-كسروان. وقد حضرت القوى الامنية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة وبعيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة عملت العناصر على نقل الجثة إلى مستشفى الحاج في عشقوت.
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