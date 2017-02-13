معلمة بريطانية تعتدى على طلابها جنسياً بعد عرض إباحى لهم on February 13, 2017

حادثة غريبة أيضاً تتجرد المعلمة عن مهمتها الأساسية فى تربية الجيل ، وتقوم بممارسة الجنس والرذيلة مع طلابها ، بل وتعتدى على بعض الطلاب جنسياُ بعد عروض إباحية ، وفى السياق تواجه أم بريطانية عقوبة الحبس لمدة طويلة قد تتعدى 10 سنوات، وذلك بعد أن اعترفت رسميا أمام المحكمة، بأدائها استعراضا جنسيا لجذب 7 تلاميذ أقل من 16 عاما، لممارسة الرذيلة معها في غرفة منزلها.

وقد كشفت جريدة “صن” البريطانية الشهيرة، أن المتهمة التي تدعى أماندا تومبكينس، والبالغة من العمر 39 عاما، ولديها طفلان، قد اعترفت بـ10 تهم بالاعتداء الجنسي والجسدي على 7 تلاميذ تقل أعمارهم عن 16 عاما.

وبحسب الجريدة العالمية فان اعتراف أماندا، قد جاء أمام القاضي بمحكمة التاج أيليسبري في إنجلترا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 20 فبراير الجاري، حيث تواجه عقوبة بالسجن لمدة قد تزيد عن 10 سنوات.

وكالات

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