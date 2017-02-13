فيديو.. تعرَّف على قاطع 7 آلاف كلم مشيًا للوصول من إسبانيا إلى مكة on February 13, 2017

على مقربة من مركز حلبان غرب منطقة الرياض التقطت كاميرا جوال مواطن مقطعًا لشاب إسباني، يسير راجلاً منذ 6 أشهر قاطعًا 7 آلاف كيلومتر من فرنسا متوجهًا لبيت الله الحرام لأداء العمرة، وقد تبقت أيام قليلة ليصل إلى وجهته بعد أن عبر 17 دولة.

وتفصيلاً، أظهر مقطع الفيديو الشاب إسحاق بنور (إسباني الجنسية من أصل جزائري) وهو يمشي مترجلاً من فرنسا قاصدًا المسجد الحرام للعمرة، وماسكًا عربته الصغيرة متحدثًا للمواطن، ورافضًا الوقوف، وهو يرد على أسئلة المواطن قائلاً إنه قبل أيام كان بالقرب من محافظة رماح بمنطقة الرياض، وهو الآن أثناء التصوير معه على مقربة من مركز الرويضة، ويتبقى على مركز حلبان 75 كلم. ويقول إنه قطع حتى اللحظة 7250 كيلومترًا من القارة الأوروبية، وتحديدًا من فرنسا، وإنه قطع خلال رحلته 17 دولة، منها دول أوروبية مرورًا بتركيا، ثم جنوب العراق، ثم السعودية، لمدة 6 أشهر، ويتبقى على مكة المكرمة 20 يومًا، وسوف يعتمر – بإذن الله – ثم يغادر إلى فرنسا بالطيران.

وأضاف إسحاق بأنه لا يشتكي من البرد، بل أحس بالحرارة بسبب الرياضة. مشيرًا إلى أنه لم يحس ببرد السعودية، وأن ما شق عليه هو العواصف والثلوج من فرنسا والنمسا.. وعلى الرغم من ذلك كان يمشي مستعينًا بعربته التي بها خيمته وملابسه والطعام. وذكر أن وقت الترجل من الفجر حتى المغرب، ثم يقف وينام. وقال: في السعودية ضيَّفني المواطنون كثيرًا في منازلهم.

“سبق” رصدت من خلال بحثها مسار رحلته، وأظهرت صورًا له في مدينة الخفجي بتاريخ 22 يناير من الشهر المنصرم.

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