رجل أعمال يقاضي أوبر.. كيف تسببت الشركة في كشف خيانته الزوجية؟ on February 13, 2017

طالب رجل أعمال خائن من جنوب فرنسا بتعويضات تصل إلى 45 مليون يورو (48 مليون دولار) من شركة أوبر لسيارات الأجرة (التاكسي) على خلفية اكتشاف زوجته لخيانته الزوجية، حسب ما تناقلته التقارير.

الرجل وهو من سواحل الريفييرا الخلابة جنوب فرنسا، قال أنه استخدم ذات مرة هاتف زوجته الجوال لكي يطلب سيارة أجرة عبر تطبيق التاكسي الشهير. لكنه رغم تسجيله الخروج من حسابه على تطبيق هاتف زوجته، إلا أن التطبيق استمر في إرسال تحديثات لزوجته شملت بياناً بتحركات الزوج، وأشعل نار الشك من كونه على علاقة تربطه بغيرها، حسب ما قالته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية. ومنذ ذلك الحين والزوجان مطلقان.

وفي تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أورد ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن محامي الرجل وهو ديفيد أندريه دارمون بعد رفع القضية إلى محكمة في غراس جنوب شرق فرنسا، حيث قال: “لقد وقع موكلي ضحية خلل تقني في التطبيق”.

وأضاف دارمون: “ثمة وظيفة تسمح بقطع الاتصال، لكن جلسة الاستخدام لم تنقطع، وبالتالي أدى الخلل التقني في التطبيق إلى مشاكل في حياته الخاصة”.

فيما رفض التعليق على مزاعم أوردتها صحيفة لوفيغارو أنه طلب تعويضات بقيمة 45 مليون يورو ( 48 مليون دولار)، واكتفى محاميه بالقول إن موكله “تمنى أن يبقى متكتماً وأن يحتفظ بحقه في عدم الكشف عن هويته”.

وقالت الصحيفة إن الخلل التقني في برنامج أوبر لم يحدث في حالة واحدة وقد واجهه مستخدمون آخرون.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن شركة أوبر قولها في بيان لها إنها لن تعلق على القضية الحالية، إلا أن أفضل حماية ممكنة لتفاصيل العملاء الشخصية تمثل أولوية للشركة.

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