توقيف شخص اقدم على السرقة  من احد المحال التجارية في منطقة حلبا – عكار

صـدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة
البـلاغ التالـي:
الحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بتعميم صورة لمشتبه به أقدم بتاريخ 10/01/2017 على السرقة بطريقة احتيالية من داخل محل معدّ لبيع الألبسة في بلدة حلبا _ مفرق الشيخ محمد.
بتاريخ 12/2/2017 وفي مدينة طرابلس، ونتيجة للتحريات والمتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى :
بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.
سلم الموقوف الى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء لاشارة القضاء المختص