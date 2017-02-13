توقيف شخص اقدم على السرقة من احد المحال التجارية في منطقة حلبا – عكار on February 13, 2017

صـدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالـي:

الحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بتعميم صورة لمشتبه به أقدم بتاريخ 10/01/2017 على السرقة بطريقة احتيالية من داخل محل معدّ لبيع الألبسة في بلدة حلبا _ مفرق الشيخ محمد.

بتاريخ 12/2/2017 وفي مدينة طرابلس، ونتيجة للتحريات والمتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى :



ي. ك. (مواليد عام 1992، سوري)بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.سلم الموقوف الى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء لاشارة القضاء المختص

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