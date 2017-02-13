ورد الآن
الرئيسية » أمن وحوادث, مميز » توقيف شخص اقدم على السرقة  من احد المحال التجارية في منطقة حلبا – عكار

توقيف شخص اقدم على السرقة  من احد المحال التجارية في منطقة حلبا – عكار

on February 13, 2017

صـدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة
البـلاغ التالـي:

الحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بتعميم صورة لمشتبه به أقدم بتاريخ 10/01/2017 على السرقة بطريقة احتيالية من داخل محل معدّ لبيع الألبسة في بلدة حلبا _ مفرق الشيخ محمد.
بتاريخ 12/2/2017 وفي مدينة طرابلس، ونتيجة للتحريات والمتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى :

ي. ك. (مواليد عام 1992، سوري)
بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.
سلم الموقوف الى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء لاشارة القضاء المختص

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com